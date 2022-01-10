Ерлан Карин: На кону стоял вопрос, сможем ли мы сохранить государство

Сейчас можно с уверенностью сказать только о характеристике этих событий. Это не массовые беспорядки, не те обычные беспорядки, которые мы видим, когда идут столкновения гражданских сил с силами правопорядка или когда мы видим погромы и поджоги. А здесь были штурмы госучреждений, были атаки на здания правоохранительных органов. Упоминалось о шести атаках в Алматы, но это было только на одно учреждение департамента полиции. По-моему, за одни сутки. Я когда разговаривал с коллегами, то они говорили, что ДП Алматы держал оборону, отражал атаку с 00:00 до 05:00. Вы представляете, каким количеством оружия и боеприпасов должны были обладать штурмовые, ударные группы террористов, чтобы в течение нескольких часов держать в напряжении ДП. Ерлан Карин

По его словам, последующие действия по захвату аэропорта и других объектов коммуникаций, атаки на СМИ никак не подходят под классификацию массовых беспорядков.

Я 20 лет занимаюсь проблемой терроризма, но даже я с трудом вспомню, чтобы вот так несколько групп могли атаковать города, целенаправленно пытаясь захватить здания, учреждения. Это новое явление, которое является вызовом не только для спецслужб, но и для экспертов и специалистов. Нам нужно будет понять, что мы вступили в новый период, когда против любой другой страны может быть развязан такой циничный сценарий, основной целью которого является, я думаю, разрушение целостности государства… (Стоял. — Прим. ред.) вопрос защиты не только одного города, в нескольких регионах осуществлялись атаки. На кону стоял вопрос, сможем ли мы сохранить государство. Ерлан Карин

Ранее он заявил, что в Казахстане был опробован совершено другой сценарий дестабилизации ситуации, уже с использованием радикальных и террористических групп.