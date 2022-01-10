10:58 10.01.2022
34 международных авиарейса запустят в Казахстане 10 января
Фото: Zakon.kz
На 10 января в РК запланированы 34 международных авиарейса, сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент Zakon.kz.
Так, из/в Нур-Султан планируется выполнение 19 международных рейсов в/из Москву, Дубай, Варшаву, Франкфурт, Ташкент, Стамбул, Пхукет. Отменено выполнение четырех рейсов в/из Франкфурт и Екатеринбург.
Из/в Актау, Шымкента, Туркестана, Актобе планируется выполнение 15 международных рейсов в Дубай, Стамбул, Тбилиси, Ереван, Ташкент, Пхукет. Из Алматы и Актау отменено выполнение 14 рейсов в/из Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Ташкент, Москву, Киев и Ургенч.
Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновила полеты в Нур-Султан.
193 рейса запланированы на 10 января — КГА
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