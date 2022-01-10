34 международных авиарейса запустят в Казахстане 10 января

Так, из/в Нур-Султан планируется выполнение 19 международных рейсов в/из Москву, Дубай, Варшаву, Франкфурт, Ташкент, Стамбул, Пхукет. Отменено выполнение четырех рейсов в/из Франкфурт и Екатеринбург.

Из/в Актау, Шымкента, Туркестана, Актобе планируется выполнение 15 международных рейсов в Дубай, Стамбул, Тбилиси, Ереван, Ташкент, Пхукет. Из Алматы и Актау отменено выполнение 14 рейсов в/из Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Ташкент, Москву, Киев и Ургенч.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновила полеты в Нур-Султан.