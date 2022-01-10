Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:58 10.01.2022

34 международных авиарейса запустят в Казахстане 10 января

рк, авиарейсы, международные, кга Фото: Zakon.kz
На 10 января в РК запланированы 34 международных авиарейса, сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития, передает корреспондент Zakon.kz.

Так, из/в Нур-Султан планируется выполнение 19 международных рейсов в/из Москву, Дубай, Варшаву, Франкфурт, Ташкент, Стамбул, Пхукет. Отменено выполнение четырех рейсов в/из Франкфурт и Екатеринбург.

Из/в Актау, Шымкента, Туркестана, Актобе планируется выполнение 15 международных рейсов в Дубай, Стамбул, Тбилиси, Ереван, Ташкент, Пхукет. Из Алматы и Актау отменено выполнение 14 рейсов в/из Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Ташкент, Москву, Киев и Ургенч.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновила полеты в Нур-Султан.

Новость по теме

193 рейса запланированы на 10 января — КГА

Тамила Языкова
Беспорядки-2022 КГА МИИР РК Казахстан
Почему государство проспало – Токаев про беспорядки в Казахстане
11.01.2022
Предстоит перестроить работу – Токаев о системе нацбезопасности
11.01.2022
Токаев поручил создать фонд «Народу Казахстана»
11.01.2022
Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана
11.01.2022
Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра
11.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости