13:22 10.01.2022
Полковника КНБ нашли мертвым во дворе его дома
Фото: Акимат Нур-Султана
Как сообщили в пресс-службе КНБ РК, 10 января этого года во дворе дома, где проживал полковник КНБ Азамат Ибраев, найдено его тело, передает корреспондент Zakon.kz.
10 января 2022 года в Нур-Султане во дворе дома, где проживал полковник КНБ Азамат Ибраев, обнаружено его тело.
Данный факт Есильским ОП ДП города Нур-Султана зарегистрирован в ЕРДР под номером 227116031000018 от 10 января 2022 года.Пресс-служба КНБ РК
В ведомстве отмечают, что сейчас проводится досудебное расследование.
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