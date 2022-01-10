Полковника КНБ нашли мертвым во дворе его дома

10 января 2022 года в Нур-Султане во дворе дома, где проживал полковник КНБ Азамат Ибраев, обнаружено его тело.

Данный факт Есильским ОП ДП города Нур-Султана зарегистрирован в ЕРДР под номером 227116031000018 от 10 января 2022 года. Пресс-служба КНБ РК

В ведомстве отмечают, что сейчас проводится досудебное расследование.