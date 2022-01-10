Антитеррористическая операция продолжается в Алматинской области

Как сообщили в Департаменте полиции Алматинской области, оперативная ситуация в регионе находится под контролем силовиков.

По состоянию на 10 января в регионе доставлено в полицию свыше 430 человек, подозреваемых в участии в беспорядках, погромах и мародерстве. У 20 задержанных лиц изъято 58 единиц огнестрельного оружия (пистолеты, автоматы, ружья). Пресс-служба ДП Алматинской области

В ведомстве также отметили, что в областном центре ситуация стабильна и под контролем.

По Талдыкоргану курсируют 35 автопатрулей и действуют 20 блокпостов. Также блокпосты установлены на границе по периметру города. Пресс-служба ДП Алматинской области

В полиции граждан попросили с пониманием отнестись к предъявляемым режимом ЧП требованиям — ограничению передвижения с 20:00 до 07:00, без особой надобности не разгуливать по улицам.

Также в ведомстве сообщили, что в регионе по сокращенному графику начали работать супермаркеты, где так же выставлены наряды полиции.

Жизнедеятельность в регионе постепенно налаживается. Пресс-служба ДП Алматинской области

8 января стало известно, что в Алматинской области введен «красный» уровень террористической угрозы.