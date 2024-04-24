Антитеррористические учения продолжаются в Казахстане

В Актюбинской области силовики проведут антитеррористические учения, сообщает Zakon.kz.

24 апреля с 15:00 до 18:00 в поселке Т. Жургенова планируется проведение планового антитеррористического учения, сообщил Антитеррористический центр Казахстана.

"Целью мероприятия является совершенствование межведомственного взаимодействия и практическая отработка сил и средств Айтекебийского районного оперативного штаба по экстренному реагированию на террористические проявления", – сказано в распространенном сообщении.

Жителей и гостей района просят с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных государственных органов.

"Напоминаем, что за распространение ложной и недостоверной информации предусмотрена уголовная и административная ответственность в соответствии с законом РК", – заключили в центре.

Антитеррористические учения проходят по стране не первый месяц. Ранее аналогичные учения прошли в Хромтау, Восточно-Казахстанской, Туркестанской области, в Костанайской, в Астане, Алматы и других городах Казахстана.