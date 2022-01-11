69 полицейских и военнослужащих пострадали во время беспорядков в ВКО

Как сообщает «Хабар 24», 5 января правоохранители «живым щитом» взяли в кольцо участников радикальных действий в Усть-Каменогорске и Семее, что позволило устранить риски дальнейших террористических актов. Подразделениям силовых структур и военным удалось обезвредить до трех тысяч участников беспорядков.

Как уточняется, защищаться пришлось от огнестрельного оружия и зажигательных смесей.

Для меня было главное – не покидать пост. На нас кинулась озверевшая толпа, но мы понимали, что за нами наши семьи, мирные граждане, и не отступали назад. Сержант Национальной гвардии РгК «Шығыс» Асхат Намазбаев

В данное время в Восточно-Казахстанской области ситуация находится под контролем властей.