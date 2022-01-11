Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
01:58 11.01.2022

69 полицейских и военнослужащих пострадали во время беспорядков в ВКО

пострадавшие беспорядки Фото: Zakon.kz
Пострадавшие с огнестрельными ранениями и химическими ожогами были доставлены в медучреждения, передает Zakon.kz.

Как сообщает «Хабар 24», 5 января правоохранители «живым щитом» взяли в кольцо участников радикальных действий в Усть-Каменогорске и Семее, что позволило устранить риски дальнейших террористических актов. Подразделениям силовых структур и военным удалось обезвредить до трех тысяч участников беспорядков.

Как уточняется, защищаться пришлось от огнестрельного оружия и зажигательных смесей.

Для меня было главное – не покидать пост. На нас кинулась озверевшая толпа, но мы понимали, что за нами наши семьи, мирные граждане, и не отступали назад. Сержант Национальной гвардии РгК «Шығыс» Асхат Намазбаев

В данное время в Восточно-Казахстанской области ситуация находится под контролем властей.

Елена Беляева
Беспорядки-2022 Восточно-Казахстанская область
Почему государство проспало – Токаев про беспорядки в Казахстане
11.01.2022
Предстоит перестроить работу – Токаев о системе нацбезопасности
11.01.2022
Токаев поручил создать фонд «Народу Казахстана»
11.01.2022
Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана
11.01.2022
Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра
11.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости