Беспорядки в Венесуэле: пострадали уже 20 военных
Фото: РИА Новости
В Минобороны Венесуэлы сообщили, что более 20 военных пострадали во время беспорядков, у некоторых из них огнестрельные ранения, передает Zakon.kz.
"Ранены 23 военных, некоторые имеют огнестрельные ранения. Они получают помощь медиков", - написал министр обороны страны Владимир Падрино Лопес в соцсети X.
Al momento, tenemos 23 efectivos de la #FANB heridos, algunos con armas de fuego, víctimas de los actos violentos de hoy. Los mismos reciben cuidados médicos. ¡No permitiremos que Venezuela retorne a la oscuridad de los años 2014, 2017 y 2019!— Vladimir Padrino L. (@vladimirpadrino) July 30, 2024
¡No pisemos en falso!
Ранее сообщалось, что в Каракасе после выборов президента между полицией и протестующими начались столкновения. Позже на улицах Каракаса прозвучали выстрелы.
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