Беспорядки в Венесуэле: пострадали уже 20 военных

Фото: РИА Новости

В Минобороны Венесуэлы сообщили, что более 20 военных пострадали во время беспорядков, у некоторых из них огнестрельные ранения, передает Zakon.kz.

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