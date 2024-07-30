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Беспорядки в Венесуэле: пострадали уже 20 военных

Беспорядки в Венесуэле: пострадали уже 20 военных, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 07:01 Фото: РИА Новости
В Минобороны Венесуэлы сообщили, что более 20 военных пострадали во время беспорядков, у некоторых из них огнестрельные ранения, передает Zakon.kz.

"Ранены 23 военных, некоторые имеют огнестрельные ранения. Они получают помощь медиков", - написал министр обороны страны Владимир Падрино Лопес в соцсети X.

Ранее сообщалось, что в Каракасе после выборов президента между полицией и протестующими начались столкновения. Позже на улицах Каракаса прозвучали выстрелы.


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