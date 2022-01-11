КНДР запустила снаряд в Японское море

11 января КНДР выпустила снаряд, предположительно баллистическую ракету. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что запуск состоялся около 04:27 по времени Нур-Султана.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что власти страны усилят мониторинг военной деятельности Северной Кореи.

Он поручил министрам и должностным лицам приложить все усилия для сбора информации о запуске, обеспечивая при этом безопасность самолетов и судов в Японии и вокруг нее.

Премьер-министр также попросил их быть готовыми отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию.