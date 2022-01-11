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07:03 11.01.2022

КНДР запустила снаряд в Японское море

КНДР запустила ракету Фото: pxhere
Власти Японии сообщили, что снаряд, запущенный со стороны Северной Кореи, упал в море за пределами исключительной экономической зоны страны. Сообщений о повреждениях судов или самолетов не поступало, сообщает Zakon.kz.

11 января КНДР выпустила снаряд, предположительно баллистическую ракету. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что запуск состоялся около 04:27 по времени Нур-Султана.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что власти страны усилят мониторинг военной деятельности Северной Кореи.

Он поручил министрам и должностным лицам приложить все усилия для сбора информации о запуске, обеспечивая при этом безопасность самолетов и судов в Японии и вокруг нее.

Премьер-министр также попросил их быть готовыми отреагировать на любую чрезвычайную ситуацию.

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