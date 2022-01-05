КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

О запуске ракеты сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает агентство «Рёнхап». Подробностей запуска в комитете не предоставили.

В преддверии Нового года лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с речью, в которой сделал акцент на тракторные заводы, сельское хозяйство и питание, а не на ядерное оружие или США.

По словам Ким Чен Ына, главными целями Северной Кореи на 2022 год будут ускорение экономического развития и улучшение жизни людей, поскольку стране предстоит «великая борьба не на жизнь, а на смерть».

Характер речи подчеркивал экономические проблемы, с которыми столкнулась республика. Из-за введенных коронавирусных ограничений на границе Северная Корея оказалась в большей изоляции, чем когда-либо прежде. Международные организации предупреждают о возможной нехватке продовольствия и гуманитарном кризисе.