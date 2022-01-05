Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Итоги 2021
Независимость РК «Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:02 05.01.2022

КНДР выпустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

КНДР Фото: pixabay
Северная Корея провела первый запуск в 2022 году. Ранее глава КНДР Ким Чен Ын называл цели на новый год — акцент был на экономические проблемы в стране, а не на военное развитие, сообщает Zakon.kz.

О запуске ракеты сообщил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, передает агентство «Рёнхап». Подробностей запуска в комитете не предоставили.

В преддверии Нового года лидер КНДР Ким Чен Ын выступил с речью, в которой сделал акцент на тракторные заводы, сельское хозяйство и питание, а не на ядерное оружие или США.

По словам Ким Чен Ына, главными целями Северной Кореи на 2022 год будут ускорение экономического развития и улучшение жизни людей, поскольку стране предстоит «великая борьба не на жизнь, а на смерть».

Характер речи подчеркивал экономические проблемы, с которыми столкнулась республика. Из-за введенных коронавирусных ограничений на границе Северная Корея оказалась в большей изоляции, чем когда-либо прежде. Международные организации предупреждают о возможной нехватке продовольствия и гуманитарном кризисе.

Новость по теме

Ким Чен Ын назвал цели на 2022 год

Данияр Кунафин
Северная Корея Южная Корея
Какие ограничения вводятся в связи с ЧП в Алматы
05.01.2022
Протестующие в Алматы разошлись
05.01.2022
Президент Токаев обратился к демонстрантам
04.01.2022
Беспорядки в Алматы — полиция оттеснила митингующих с площади
05.01.2022
Токаев принял отставку правительства
05.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости