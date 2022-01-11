Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
08:51 11.01.2022

Расширение НАТО на восток: Россия и США не договорились

Тема нерасширения Североатлантического альянса является ключевой для национальной безопасности России, заявили в МИД РФ. Переговоры продолжатся 12 и 13 января, сообщает Zakon.kz.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам переговоров отметил, что прогресса по этому вопросу не было достигнуто. От требований по неразмещению ударных средств у границ Россия отступить не может, сообщает РБК.

Сергей Рябков признал, что Россия заняла жесткую позицию на переговорах.

Пункты о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины содержатся в проекте договора о гарантиях безопасности, который Россия направила альянсу и Соединенным Штатам в середине декабря 2021 года.

Как подчеркнул Рябков, России нужны железные, юридические обязанности, не обещания, а именно гарантии того, что Украина и Грузия не станут членами НАТО.

Россия продолжит обсуждать этот вопрос на встрече с представителями НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января этот вопрос будет обсуждаться на заседании ОБСЕ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов к содержательному диалогу с Россией.

Новость по теме

В России хотят скорейшего ответа от США и НАТО о гарантиях безопасности

Данияр Кунафин
Россия НАТО США
Почему государство проспало – Токаев про беспорядки в Казахстане
11.01.2022
Предстоит перестроить работу – Токаев о системе нацбезопасности
11.01.2022
Токаев поручил создать фонд «Народу Казахстана»
11.01.2022
Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана
11.01.2022
Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра
11.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости