Расширение НАТО на восток: Россия и США не договорились

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам переговоров отметил, что прогресса по этому вопросу не было достигнуто. От требований по неразмещению ударных средств у границ Россия отступить не может, сообщает РБК.

Сергей Рябков признал, что Россия заняла жесткую позицию на переговорах.

Пункты о нерасширении НАТО на восток, невступлении в альянс стран бывшего СССР и запрете на военную деятельность на территории Украины содержатся в проекте договора о гарантиях безопасности, который Россия направила альянсу и Соединенным Штатам в середине декабря 2021 года.

Как подчеркнул Рябков, России нужны железные, юридические обязанности, не обещания, а именно гарантии того, что Украина и Грузия не станут членами НАТО.

Россия продолжит обсуждать этот вопрос на встрече с представителями НАТО в Брюсселе 12 января. 13 января этот вопрос будет обсуждаться на заседании ОБСЕ.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс готов к содержательному диалогу с Россией.