13:33 25.12.2021
В России хотят скорейшего ответа от США и НАТО о гарантиях безопасности
Фото: пресс-служба президента РФ
Москва заинтересована в том, чтобы как можно скорее получить ответ от США и НАТО на свои предложения по гарантиям безопасности, сообщает Zakon.kz.
Об этом передает ТАСС.
Здесь не может быть дедлайнов. Мы заинтересованы, чтобы это было как можно скорее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Ранее пресс-секретарь президента РФ заявил, что перед тем как решить, когда пройдут новые переговоры между Россией и США, для начала Вашингтон должен дать ответ на конкретно сформулированные российские предложения.
Россия на прошлой неделе предложила проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Среди прочего Москва требует от Вашингтона и его союзников отказаться от расширения НАТО, прекратить военное сотрудничество с постсоветскими странами, убрать американское ядерное оружие из Европы, отвести силы Североатлантического альянса на позиции 1997 года.
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