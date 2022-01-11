Юрий Михайлис: Победу посвящаем болельщикам в Казахстане

Столичные хоккеисты дважды обыграли лидера Восточной конференции – «Металлург» из Магнитогорска. Сначала, 5 января, в Нур-Султане казахстанцы праздновали успех со счетом 3:2. Результативные шайбы у хозяев забили Джо Морроу, Томаш Юрчо и Роман Старченко.

Затем, в ответной игре 9 января, на площадке российского клуба подопечные Юрия Михайлиса снова заставили «Металлург» признать поражение. Гости добились успеха в овертайме – 4:3, победу «Барысу» принес точный бросок Линдена Вея. Также в составе казахстанского клуба отличились Алихан Асетов, Якоб Лилья и Антон Сагадеев.

Эту победу мы посвящаем болельщикам в Казахстане в это непростое время для нашей страны. Они переживают за команду. Команда работала в штатном режиме, за исключением этого перелета, который менялся из-за погодных условий. Ребята справились, хорошая энергичная разминка прошла, и уже с первых секунд матча мы показали, что умеем играть агрессивно и на протяжении всей игры. Юрий Михайлис

Следующая игра у «Барыса» 11 января в Нижнем Новгороде с «Торпедо». Начало матча в 22:00.