В Алматы восстанавливается обеспечение продовольствием

Отмечается, что предприятия по производству продуктов питания не пострадали в ходе беспорядков.

На сегодня тремя хлебопекарнями («Аксайнан», «Алматынан» и «Рузинан») выпускается порядка 80 тонн социального хлеба в день. При этом цена на производимую продукцию осталась на прежнем уровне («Аксайнан» – 80 тенге за булку, «Алматынан» – 85 тенге). Городской штаб

С 9 января крупный поставщик бакалейной продукции ТОО «Фирма «Ас-Ан» (подсолнечное масло, сахар, соль, рожки, рис, перловка, мука) возобновило поставки продукции в торговые сети, а с 10 января начались поставки в 49 магазинов во дворах домов Бостандыкского (33 магазина) и Турксибского (16 магазинов) районов.

Производители молочной продукции (ТОО «Солнечный», ТОО «АдалСут» и ТОО «JLC», ТОО «Фуд Мастер», RG Brands) ведут поставки в штатном режиме.

Также ТОО «Алсад Казахстан» и ТОО «Алатау Кус» имеют достаточный объем запаса яиц на складах. На сегодня охвачены поставками все торговые сети и крупные магазины.

Начата работа 20 павильонов СПК, два павильона пострадали (Жетысу-2, ул. Толе би – Момышулы).