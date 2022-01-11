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11:10 11.01.2022

В Алматы восстанавливается обеспечение продовольствием

товары супермаркета Фото: пресс-служба акимата Алматы
В городском штабе по восстановлению жизнеобеспечения сообщили, что в Алматы продолжается работа по обеспечению продовольственной безопасности, передает Zakon.kz.

Отмечается, что предприятия по производству продуктов питания не пострадали в ходе беспорядков.

На сегодня тремя хлебопекарнями («Аксайнан», «Алматынан» и «Рузинан») выпускается порядка 80 тонн социального хлеба в день. При этом цена на производимую продукцию осталась на прежнем уровне («Аксайнан» – 80 тенге за булку, «Алматынан» – 85 тенге). Городской штаб

С 9 января крупный поставщик бакалейной продукции ТОО «Фирма «Ас-Ан» (подсолнечное масло, сахар, соль, рожки, рис, перловка, мука) возобновило поставки продукции в торговые сети, а с 10 января начались поставки в 49 магазинов во дворах домов Бостандыкского (33 магазина) и Турксибского (16 магазинов) районов.

Производители молочной продукции (ТОО «Солнечный», ТОО «АдалСут» и ТОО «JLC», ТОО «Фуд Мастер», RG Brands) ведут поставки в штатном режиме.

Также ТОО «Алсад Казахстан» и ТОО «Алатау Кус» имеют достаточный объем запаса яиц на складах. На сегодня охвачены поставками все торговые сети и крупные магазины.

Начата работа 20 павильонов СПК, два павильона пострадали (Жетысу-2, ул. Толе би – Момышулы).

9 января в сети «Магнум» налажена поставка законтрактованных объемов овощей. В настоящее время продтовары реализуют следующие предприятия: ТОО «Фирма «Ас-Ан», АО «ЕФК» (бакалейная продукция), яйца всех категорий (ТОО «Алсад Казахстан» и ТОО «АлатауКус»), хлебобулочная продукция (ТОО «ХБК «Аксай», ТОО «Алматынан» и ТОО «Рузинан»), молочная продукция (ТОО «АдалСут», ТОО «JLC», ТОО «ФудМастер», ТОО «МаслоДел», ТОО «Молочный завод «Солнечный»), консервированная продукция (ТОО «Прима Дистрибьюшн»), переработчики мясной продукции (ТОО «Беккер и К», ТОО «МПЗ Бижан»), тепличные овощи (ТОО «BRBAPK»).Городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы
Оксана Житникова
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