Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев на заседании Совбеза поручил обеспечить население доступным продовольствием

Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности Фото: akorda.kz
В рамках заседания Совбеза проблемы обсуждались проблемы обеспечения продовольственной безопасности, сообщает Zakon.kz

На заседании был обсужден ряд вопросов, связанных с укреплением продовольственной независимости страны.

 Руководители ряда уполномоченных государственных органов и заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин  отчитались о принятых и планируемых мерах.

В качестве главного приоритета Токаев обозначил обеспечение населения доступным и качественным продовольствием.

Глава государства обратил внимание на необходимость более оперативной реакции на изменения экономической конъюнктуры, требующие государственной поддержки аграриев и предприятий, занимающихся производством продуктов питания.

По результатам обсуждения подчеркнута важность прозрачности ценообразования на всех стадиях производства и реализации продовольственных товаров, борьбы с непродуктивными посредниками.

С учетом демографических тенденций отмечено, что перспективы физической доступности продовольствия неразрывно связаны с ростом производительности труда, модернизацией сельского хозяйства и отечественной аграрной науки.

Актуальным вопросом является активизация мероприятий по защите земель от деградации. Также востребованы новые подходы к системной организации процесса обновления парка сельскохозяйственной техники и созданию собственного семенного фонда, адаптированного к местным условиям.

"Субсидирование должно работать на повышение производительности в агропромышленном комплексе. При распределении субсидий следует учитывать региональные особенности, размеры посевных площадей и выбор сельскохозяйственных культур", – сказал президент.

Президент дал конкретные поручения, направленные на укрепление продовольственной независимости, повышение экономической доступности продуктов питания и более полную реализацию потенциала отечественного АПК.

А правоохранительным органам поручено продолжить работу по противодействию коррупции при распределении субсидий и земель сельскохозяйственного назначения.


Читайте также

Ерболат Ибрайханов назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации
Ерболат Ибрайханов назначен вице-министром водных ресурсов и ирригации
Депутату Базарбеку сделали замечание за агрессивность
Депутат Мажилиса получил замечание за агрессивность
Токаев назначил двух зампредседателя АФМ
Токаев провел назначения в АФМ
Елена Вебер
Токаев Касым-Жомарт Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Нужны ли будут трудовые книжки при выходе на пенсию в Казахстане
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
Галкин рассказал, пожалели ли они с Пугачевой о переезде в Израиль
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
В Казахстане изменились правила предоставления коммунальных услуг
Внучка академика М. Тынышпаева и бывшие преподаватели КазАТК обратились к президенту страны
Внучка академика М. Тынышпаева и бывшие преподаватели КазАТК обратились к президенту страны
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления