Токаев на заседании Совбеза поручил обеспечить население доступным продовольствием

В рамках заседания Совбеза проблемы обсуждались проблемы обеспечения продовольственной безопасности, сообщает Zakon.kz

На заседании был обсужден ряд вопросов, связанных с укреплением продовольственной независимости страны.

Руководители ряда уполномоченных государственных органов и заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин отчитались о принятых и планируемых мерах.

В качестве главного приоритета Токаев обозначил обеспечение населения доступным и качественным продовольствием.

Глава государства обратил внимание на необходимость более оперативной реакции на изменения экономической конъюнктуры, требующие государственной поддержки аграриев и предприятий, занимающихся производством продуктов питания.

По результатам обсуждения подчеркнута важность прозрачности ценообразования на всех стадиях производства и реализации продовольственных товаров, борьбы с непродуктивными посредниками.

С учетом демографических тенденций отмечено, что перспективы физической доступности продовольствия неразрывно связаны с ростом производительности труда, модернизацией сельского хозяйства и отечественной аграрной науки.



Актуальным вопросом является активизация мероприятий по защите земель от деградации. Также востребованы новые подходы к системной организации процесса обновления парка сельскохозяйственной техники и созданию собственного семенного фонда, адаптированного к местным условиям.

"Субсидирование должно работать на повышение производительности в агропромышленном комплексе. При распределении субсидий следует учитывать региональные особенности, размеры посевных площадей и выбор сельскохозяйственных культур", – сказал президент.

Президент дал конкретные поручения, направленные на укрепление продовольственной независимости, повышение экономической доступности продуктов питания и более полную реализацию потенциала отечественного АПК.

А правоохранительным органам поручено продолжить работу по противодействию коррупции при распределении субсидий и земель сельскохозяйственного назначения.



