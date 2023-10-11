Токаев на заседании Совбеза поручил обеспечить население доступным продовольствием
На заседании был обсужден ряд вопросов, связанных с укреплением продовольственной независимости страны.
Руководители ряда уполномоченных государственных органов и заместитель Премьер-министра Серик Жумангарин отчитались о принятых и планируемых мерах.
В качестве главного приоритета Токаев обозначил обеспечение населения доступным и качественным продовольствием.
Глава государства обратил внимание на необходимость более оперативной реакции на изменения экономической конъюнктуры, требующие государственной поддержки аграриев и предприятий, занимающихся производством продуктов питания.
По результатам обсуждения подчеркнута важность прозрачности ценообразования на всех стадиях производства и реализации продовольственных товаров, борьбы с непродуктивными посредниками.
С учетом демографических тенденций отмечено, что перспективы физической доступности продовольствия неразрывно связаны с ростом производительности труда, модернизацией сельского хозяйства и отечественной аграрной науки.
Актуальным вопросом является активизация мероприятий по защите земель от деградации. Также востребованы новые подходы к системной организации процесса обновления парка сельскохозяйственной техники и созданию собственного семенного фонда, адаптированного к местным условиям.
"Субсидирование должно работать на повышение производительности в агропромышленном комплексе. При распределении субсидий следует учитывать региональные особенности, размеры посевных площадей и выбор сельскохозяйственных культур", – сказал президент.
Президент дал конкретные поручения, направленные на укрепление продовольственной независимости, повышение экономической доступности продуктов питания и более полную реализацию потенциала отечественного АПК.
А правоохранительным органам поручено продолжить работу по противодействию коррупции при распределении субсидий и земель сельскохозяйственного назначения.