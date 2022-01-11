11:41 11.01.2022
Все законные требования граждан будут услышаны и реализованы – Алихан Смаилов
Фото: primeminister.kz
Все законные требования граждан будут услышаны и реализованы. Об этом заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов, передает Zakon.kz.
Премьер-министр РК выразил благодарность президенту и депутатам «за проявленное доверие».
Это большая ответственность для меня. На сегодняшний день под руководством главы государства для укрепления мира и согласия, независимости страны, национальной безопасности происходят изменения, направленные на создание государства, слышащего свое население. Все законные требования граждан будут услышаны и реализованы.Алихан Смаилов
Далее он обратился к президенту.
Ваши поручения по стабилизации социального положения в стране, повышению благосостояния народа будут приоритетными задачами для правительства. Правительство будет реализовывать задачи по обращениям президента, предложенным реформам, данным поручениям и по всем стратегическим и программным документам РК.Премьер-министр РК Алихан Смаилов
Также новый премьер Казахстана перечислил приоритетные задачи.
Реализация эффективной макроэкономической политики, снижение уровня инфляции, произошедшей из-за глобальных изменений, и обеспечение макроэкономической стабильности являются приоритетными задачами.Алихан Смаилов
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса Парламента предложил кандидатуру Алихана Смаилова на должность премьер-министра, его поддержали все 89 депутатов.