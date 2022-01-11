13:02 11.01.2022
Нужно кардинально решить вопрос обеспечения продбезопасности страны – Токаев
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Нужно кардинально решить вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны, заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Zakon.kz.
Выступая на заседании Мажилиса, глава государства отметил, что необходимо уделить особое внимание развитию сельского хозяйства.
В последние годы у нас был неурожай. Например, в сравнении с прошлым годом в этом году было собрано урожая на 4 млн тонн меньше. По прогнозам, ситуация может быть напряженной и в этом году. Правительство должно решить вопросы обеспечения семенами, сеном и другие, держать на особом контроле посевные работы.Касым-Жомарт Токаев
По его словам, надо упростить процедуру получения субсидий и сделать их доступными.
Нельзя допускать подобных правонарушений, о которых стало известно недавно. Это важно. В ближайшие три года нужно кардинально решить вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны. Это первая и самая главная задача, которая стоит перед правительством и акимами. Если страна не будет в полной мере обеспечена продуктами питания собственного производства, никакие меры по сдерживанию инфляции не помогут.Касым-Жомарт Токаев
Ранее он поручил правительству разобраться с поставленными задачами и подготовить план действий на 2022 год.