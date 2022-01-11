Нужно кардинально решить вопрос обеспечения продбезопасности страны – Токаев

Выступая на заседании Мажилиса, глава государства отметил, что необходимо уделить особое внимание развитию сельского хозяйства.

В последние годы у нас был неурожай. Например, в сравнении с прошлым годом в этом году было собрано урожая на 4 млн тонн меньше. По прогнозам, ситуация может быть напряженной и в этом году. Правительство должно решить вопросы обеспечения семенами, сеном и другие, держать на особом контроле посевные работы. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, надо упростить процедуру получения субсидий и сделать их доступными.

Нельзя допускать подобных правонарушений, о которых стало известно недавно. Это важно. В ближайшие три года нужно кардинально решить вопрос обеспечения продовольственной безопасности страны. Это первая и самая главная задача, которая стоит перед правительством и акимами. Если страна не будет в полной мере обеспечена продуктами питания собственного производства, никакие меры по сдерживанию инфляции не помогут. Касым-Жомарт Токаев

Ранее он поручил правительству разобраться с поставленными задачами и подготовить план действий на 2022 год.