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Законодательство РК
12:46 11.01.2022

Токаев поручил правительству подготовить план на 2022 год

Здание правительства РК Фото: Zakon.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разобраться с поставленными задачами и подготовить план действий на 2022 год, передает корреспондент Zakon.kz.
Сегодня мы назначили нового премьер-министра, поставили ряд конкретных задач. Я поручаю премьер-министру в течение трех недель подготовить программу действий правительства на 2022 год. Рассмотрим ее на расширенном заседании правительства в начале февраля.Касым-Жомарт Токаев

11 января прошло заседание Мажилиса, где был назначен новый премьер-министр Казахстана. Им стал Алихан Смаилов, который до этого занимал должность первого заместителя главы Кабмина.

После утверждения нового главы правительства президент Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах. В частности, он поручил реорганизовать систему обеспечения нацбезопасности. Создать фонд «Народу Казахстана». Также предложил объявить пятилетний мораторий на повышение зарплат министров, депутатов и акимов.

Тамила Языкова
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