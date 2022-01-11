Токаев поручил правительству подготовить план на 2022 год

Сегодня мы назначили нового премьер-министра, поставили ряд конкретных задач. Я поручаю премьер-министру в течение трех недель подготовить программу действий правительства на 2022 год. Рассмотрим ее на расширенном заседании правительства в начале февраля. Касым-Жомарт Токаев

11 января прошло заседание Мажилиса, где был назначен новый премьер-министр Казахстана. Им стал Алихан Смаилов, который до этого занимал должность первого заместителя главы Кабмина.

После утверждения нового главы правительства президент Касым-Жомарт Токаев поставил конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах. В частности, он поручил реорганизовать систему обеспечения нацбезопасности. Создать фонд «Народу Казахстана». Также предложил объявить пятилетний мораторий на повышение зарплат министров, депутатов и акимов.