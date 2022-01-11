Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:40 11.01.2022

Ержан Казыхан назначен замруководителя Администрации президента

Ержан Казыхан Фото: akorda.kz
Указом президента Казахстана Ержан Казыхан назначен заместителем руководителя Администрации президента РК – специальным представителем президента РК по международному сотрудничеству, передает Zakon.kz.
Назначить Казыхана Ержана Хозеулы заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан – специальным представителем президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству, — говорится в указе.

Ержан Казыхан родился 21 августа 1964 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

  • Ленинградский государственный университет, восточный факультет (1987) – историк-востоковед;

  • Дипломатическая академия Министерства иностранных дел СССР;

  • Индийский институт международных отношений;

  • Дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посланника I класса (10.2005).

Трудовой стаж:

  • второй секретарь, первый секретарь Протокольно-политического отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР (1989-1992);

  • заведующий отделом, заместитель начальника Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел РК (1992-1995);

  • первый секретарь, советник постоянного Представительства РК при ООН, г. Нью-Йорк (1995-2000);

  • директор Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК (2000-2003);

  • постоянный представитель РК при ООН, г. Нью-Йорк; Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству (2003-2007);

  • заместитель министра иностранных дел РК (02.2007-11.02.2008);

  • помощник президента РК (11.02.2008-26.12.2008);

  • Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель РК при международных организациях в городе Вене (26.12.2008-02.2011);

  • заместитель министра иностранных дел РК (02.2011-04.2011);

  • министр иностранных дел РК (04.2011-09.2012);

  • помощник президента РК (09.2012-06.2014);

  • Чрезвычайный и полномочный посол РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (09.2014-02.2017);

  • Чрезвычайный и полномочный посол РК в США (02.2017-04.2021);

  • специальный представитель президента РК по международному сотрудничеству (с 05.04.2021).

Новость по теме

Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана

Анастасия Стативкина
АП РК Казахстан
Почему государство проспало – Токаев про беспорядки в Казахстане
11.01.2022
Предстоит перестроить работу – Токаев о системе нацбезопасности
11.01.2022
Токаев поручил создать фонд «Народу Казахстана»
11.01.2022
Токаев подписал указ о составе правительства Казахстана
11.01.2022
Токаев представит кандидатуру нового премьер-министра
11.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости