Ержан Казыхан назначен замруководителя Администрации президента

Ержан Казыхан родился 21 августа 1964 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

Трудовой стаж:

второй секретарь, первый секретарь Протокольно-политического отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР (1989-1992);

заведующий отделом, заместитель начальника Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел РК (1992-1995);

первый секретарь, советник постоянного Представительства РК при ООН, г. Нью-Йорк (1995-2000);

директор Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК (2000-2003);

постоянный представитель РК при ООН, г. Нью-Йорк; Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству (2003-2007);

заместитель министра иностранных дел РК (02.2007-11.02.2008);

помощник президента РК (11.02.2008-26.12.2008);

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель РК при международных организациях в городе Вене (26.12.2008-02.2011);

заместитель министра иностранных дел РК (02.2011-04.2011);

министр иностранных дел РК (04.2011-09.2012);

помощник президента РК (09.2012-06.2014);

Чрезвычайный и полномочный посол РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (09.2014-02.2017);

Чрезвычайный и полномочный посол РК в США (02.2017-04.2021);