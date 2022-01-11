Ержан Казыхан назначен замруководителя Администрации президента
Назначить Казыхана Ержана Хозеулы заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан – специальным представителем президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству, — говорится в указе.
Ержан Казыхан родился 21 августа 1964 года в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
Ленинградский государственный университет, восточный факультет (1987) – историк-востоковед;
Дипломатическая академия Министерства иностранных дел СССР;
Индийский институт международных отношений;
Дипломатический ранг Чрезвычайного и полномочного посланника I класса (10.2005).
Трудовой стаж:
второй секретарь, первый секретарь Протокольно-политического отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР (1989-1992);
заведующий отделом, заместитель начальника Управления Государственного протокола Министерства иностранных дел РК (1992-1995);
первый секретарь, советник постоянного Представительства РК при ООН, г. Нью-Йорк (1995-2000);
директор Департамента многостороннего сотрудничества Министерства иностранных дел РК (2000-2003);
постоянный представитель РК при ООН, г. Нью-Йорк; Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Куба по совместительству (2003-2007);
заместитель министра иностранных дел РК (02.2007-11.02.2008);
помощник президента РК (11.02.2008-26.12.2008);
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Республике Австрия, постоянный представитель РК при международных организациях в городе Вене (26.12.2008-02.2011);
заместитель министра иностранных дел РК (02.2011-04.2011);
министр иностранных дел РК (04.2011-09.2012);
помощник президента РК (09.2012-06.2014);
Чрезвычайный и полномочный посол РК в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (09.2014-02.2017);
Чрезвычайный и полномочный посол РК в США (02.2017-04.2021);
специальный представитель президента РК по международному сотрудничеству (с 05.04.2021).
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