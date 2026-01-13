Ержан Казыхан назначен представителем президента Казахстана на переговорах с США

Ержан Казыхан возглавит переговоры с Соединенными Штатами Америки (США) по вопросам двустороннего сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказано в публикации пресс-службы Акорды за 13 января 2026 года.

"Распоряжением главы государства на Казыхана Ержана Хозеулы, постоянного представителя Казахстана при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария), возложены обязанности представителя президента Казахстана в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества", – говорится в официальной публикации.

Ержан Казыхан родился 21 августа 1964 года в Алматы. Окончил Ленинградский государственный университет. Кандидат исторических наук.

Свою дипломатическую деятельность начал в 1989 году в качестве второго секретаря Протокольно-политического отдела Министерства иностранных дел Казахстана, где также работал первым секретарем. В 1992 году назначен заведующим отдела, заместителем начальника управления Государственного протокола МИД РК. В 1995 году был направлен в постоянное представительство РК при ООН в г. Нью-Йорк в качестве первого секретаря, где был повышен до советника.

С 1999 по 2003 годы занимал должности директора Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.

С 2003 по 2007 годы был постоянным представителем РК при ООН в Нью-Йорке и послом Казахстана в Кубе по совместительству.

В 2007-2008 годах занимал должность заместителя министра иностранных дел Казахстана.

В 2008 году был помощником президента Казахстана.

С 2009 по 2011 годы был послом Казахстана в Австрии и постоянным представителем при международных организациях в Вене.

В 2011 году был заместителем министра иностранных дел РК.

С 2011 по 2012 году занимал должность министра иностранных дел РК

С 2012 по 2014 годы был помощником президента РК.

С 2014 по 2017 годы являлся послом Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также послом в Ирландии и Исландии по совместительству.

С 2017 по 2021 годы занимал должность посла в Соединенных Штатах Америки.

С 2021 по 2022 годы был специальным представителем президента Казахстана по международному сотрудничеству.

С 2022 по 2023 годы занимал должность заместителя руководителя Администрации президента РК – специального представителя президента Казахстана по международному сотрудничеству.

До назначения постоянным представителем Казахстана при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве с сентября 2023 года был помощником президента Казахстана по международным вопросам

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Материал по теме Самый высокий уровень в истории: посол США анонсировала предстоящую встречу Токаева и Трампа

Посол Соединенных Штатов Америки в Казахстане Джули Стаффт 9 января 2026 года после церемонии вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву заявила, что США и Казахстан связывают очень давние, весьма продолжительные отношения.

По ее словам, президенты находятся в постоянном контакте и поддерживают доверительный диалог.

Материал по теме Дональд Трамп подарил Касым-Жомарту Токаеву "ключ" от Белого дома

"В предстоящее время они вновь встретятся и продолжат общение. Впереди у нас большая работа". Джули Стаффт

7 ноября 2025 года Акорда опубликовала ролик про визит Токаева в США. В видео, которое длится около двух минут, можно увидеть, как прошел визит президента 5-6 ноября в США: от прилета в Вашингтон, встречи с Дональдом Трампом и до саммита в формате С5+1.