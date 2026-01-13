#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
509.84
595.75
6.47
Политика

Ержан Казыхан назначен представителем президента Казахстана на переговорах с США

Ержан Казыхан, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 14:32 Фото: akorda.kz
Ержан Казыхан возглавит переговоры с Соединенными Штатами Америки (США) по вопросам двустороннего сотрудничества, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказано в публикации пресс-службы Акорды за 13 января 2026 года.

"Распоряжением главы государства на Казыхана Ержана Хозеулы, постоянного представителя Казахстана при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве (Швейцария), возложены обязанности представителя президента Казахстана в переговорном процессе с Соединенными Штатами Америки по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества", – говорится в официальной публикации.

Ержан Казыхан родился 21 августа 1964 года в Алматы. Окончил Ленинградский государственный университет. Кандидат исторических наук.

Свою дипломатическую деятельность начал в 1989 году в качестве второго секретаря Протокольно-политического отдела Министерства иностранных дел Казахстана, где также работал первым секретарем. В 1992 году назначен заведующим отдела, заместителем начальника управления Государственного протокола МИД РК. В 1995 году был направлен в постоянное представительство РК при ООН в г. Нью-Йорк в качестве первого секретаря, где был повышен до советника.

С 1999 по 2003 годы занимал должности директора Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК.

С 2003 по 2007 годы был постоянным представителем РК при ООН в Нью-Йорке и послом Казахстана в Кубе по совместительству.

В 2007-2008 годах занимал должность заместителя министра иностранных дел Казахстана.

В 2008 году был помощником президента Казахстана.

С 2009 по 2011 годы был послом Казахстана в Австрии и постоянным представителем при международных организациях в Вене.

В 2011 году был заместителем министра иностранных дел РК.

С 2011 по 2012 году занимал должность министра иностранных дел РК

С 2012 по 2014 годы был помощником президента РК.

С 2014 по 2017 годы являлся послом Казахстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, а также послом в Ирландии и Исландии по совместительству.

С 2017 по 2021 годы занимал должность посла в Соединенных Штатах Америки.

С 2021 по 2022 годы был специальным представителем президента Казахстана по международному сотрудничеству.

С 2022 по 2023 годы занимал должность заместителя руководителя Администрации президента РК – специального представителя президента Казахстана по международному сотрудничеству.

До назначения постоянным представителем Казахстана при Отделении Организации Объединенных Наций и других международных организациях в городе Женеве с сентября 2023 года был помощником президента Казахстана по международным вопросам

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 14:32
Самый высокий уровень в истории: посол США анонсировала предстоящую встречу Токаева и Трампа

Посол Соединенных Штатов Америки в Казахстане Джули Стаффт 9 января 2026 года после церемонии вручения верительных грамот президенту Касым-Жомарту Токаеву заявила, что США и Казахстан связывают очень давние, весьма продолжительные отношения.

По ее словам, президенты находятся в постоянном контакте и поддерживают доверительный диалог.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 14:32
Дональд Трамп подарил Касым-Жомарту Токаеву "ключ" от Белого дома
"В предстоящее время они вновь встретятся и продолжат общение. Впереди у нас большая работа".Джули Стаффт

7 ноября 2025 года Акорда опубликовала ролик про визит Токаева в США. В видео, которое длится около двух минут, можно увидеть, как прошел визит президента 5-6 ноября в США: от прилета в Вашингтон, встречи с Дональдом Трампом и до саммита в формате С5+1.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Ержан Казыхан освобожден от должности помощника Токаева
09:01, 26 сентября 2025
Ержан Казыхан освобожден от должности помощника Токаева
Ержан Байтлес стал заместителем пресс-секретаря президента Казахстана
12:50, 14 сентября 2023
Ержан Байтлес стал заместителем пресс-секретаря президента Казахстана
Кайрат Умаров назначен постоянным представителем Казахстана при ООН
17:00, 16 мая 2024
Кайрат Умаров назначен постоянным представителем Казахстана при ООН
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: