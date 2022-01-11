17:47 11.01.2022
Назначен новый председатель Агентства РК по делам госслужбы
Фото: агентства по делам госслужбы
Жазыкбаев Дархан назначен председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, сообщает Zakon.kz.
Указ о назначении опубликован на Акорде.
Назначить Жазыкбаева Дархана Медегалиулы председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, — говорится в сообщении.
Также распоряжением главы государства Жазыкбаев Дархан освобожден от должности заместителя председателя Агентства РК по делам госслужбы.