Назначен новый председатель Агентства РК по делам госслужбы

Фото: агентства по делам госслужбы

Указ о назначении опубликован на Акорде.

Назначить Жазыкбаева Дархана Медегалиулы председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, — говорится в сообщении.

Также распоряжением главы государства Жазыкбаев Дархан освобожден от должности заместителя председателя Агентства РК по делам госслужбы.