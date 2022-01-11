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Законодательство РК
17:47 11.01.2022

Назначен новый председатель Агентства РК по делам госслужбы

Дархан Жазыкбаев Фото: агентства по делам госслужбы
Жазыкбаев Дархан назначен председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, сообщает Zakon.kz.

Указ о назначении опубликован на Акорде.

Назначить Жазыкбаева Дархана Медегалиулы председателем Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, — говорится в сообщении.

Также распоряжением главы государства Жазыкбаев Дархан освобожден от должности заместителя председателя Агентства РК по делам госслужбы.

Анастасия Московчук
АДГС РК
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