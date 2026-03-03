#Референдум-2026
Политика

Токаев назначил нового зампредседателя Агентства РК по делам госслужбы

Подписание законов, назначения, назначение, Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 09:06 Фото: akorda.kz
Назначен новый заместитель председателя Агентства Казахстана по делам государственной службы (АДГС). Им стал 39-летний Улан Бекиш, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Бекиш Улан Абдилкаилулы назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", – говорится в информации, опубликованной 3 марта 2026 года в Telegram-канале Акорды.

Улан Бекиш родился 5 октября 1986 года в Талдыкоргане. Окончил Жетысуский государственный университет им И. Жансугурова (с отличием, специальность "Информатика").

Трудовую деятельность начинал лаборантом кафедры информационных технологий, специалистом отдела информационных технологий (09.2008-06.2009). С июня 2009 года по ноябрь 2020-го занимал различные должности в Министерстве здравоохранения РК и АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде". С сентября 2020 года по январь 2021-го – преподаватель кафедры "Системного анализа и управления" ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. С января 2021 года по апрель 2022-го – член правления – заместитель председателя правления (проректор) НАО "Восточно-Казахстанский университет им. Сарсена Аманжолова" (Усть-Каменогорск).

С апреля 2022 года Улан Бекиш занимал должность генерального директора АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы".

Ранее другим распоряжением президента Айнура Сергазиева была освобождена от должности зампредседателя АДГС.

Новость дополняется...

Читайте также
Назначен новый глава Департамента Агентства по делам госслужбы Алматинской области
11:53, 17 января 2025
Назначен новый глава Департамента Агентства по делам госслужбы Алматинской области
Назначен новый зампредседателя Агентства РК по атомной энергии
10:53, 23 мая 2025
Назначен новый зампредседателя Агентства РК по атомной энергии
Айнура Сергазиева освобождена от должности зампреда Агентства по делам госслужбы
09:05, Сегодня
Айнура Сергазиева освобождена от должности зампреда Агентства по делам госслужбы
