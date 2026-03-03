Токаев назначил нового зампредседателя Агентства РК по делам госслужбы

Назначен новый заместитель председателя Агентства Казахстана по делам государственной службы (АДГС). Им стал 39-летний Улан Бекиш, сообщает Zakon.kz.

Соответствующий документ подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Бекиш Улан Абдилкаилулы назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы", – говорится в информации, опубликованной 3 марта 2026 года в Telegram-канале Акорды.

Улан Бекиш родился 5 октября 1986 года в Талдыкоргане. Окончил Жетысуский государственный университет им И. Жансугурова (с отличием, специальность "Информатика").

Трудовую деятельность начинал лаборантом кафедры информационных технологий, специалистом отдела информационных технологий (09.2008-06.2009). С июня 2009 года по ноябрь 2020-го занимал различные должности в Министерстве здравоохранения РК и АО "Национальный инфокоммуникационный холдинг "Зерде". С сентября 2020 года по январь 2021-го – преподаватель кафедры "Системного анализа и управления" ЕНУ им. Л.Н. Гумилева. С января 2021 года по апрель 2022-го – член правления – заместитель председателя правления (проректор) НАО "Восточно-Казахстанский университет им. Сарсена Аманжолова" (Усть-Каменогорск).

С апреля 2022 года Улан Бекиш занимал должность генерального директора АО "Национальный центр по управлению персоналом государственной службы".

Ранее другим распоряжением президента Айнура Сергазиева была освобождена от должности зампредседателя АДГС.

Новость дополняется...