Нарушители с боеприпасами и наркотиками задержаны в Кызылординской области

Во всех городах правоохранительными органами продолжаются разведывательно-поисковые мероприятия по выяснению и задержанию преступников, участвовавших в массовых беспорядках.

Так, силами подразделения специального назначения Национальной гвардии РК в ходе проведения антитеррористической операции на территории Кызылординской области совместно с сотрудниками Департамента полиции и КНБ задержано более 100 активных участников массовых беспорядков.

У данных лиц всего изъято: одна единица оружия, магазины, боеприпасы, а также наркотические вещества. Задержанные переданы сотрудникам полиции для дальнейшего выявления обстоятельств. Пресс-служба МВД РК

Антитеррористическая операция продолжается.