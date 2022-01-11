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Законодательство РК
23:44 11.01.2022

Нарушители с боеприпасами и наркотиками задержаны в Кызылординской области

Задержание в Кызылординской области Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Более 100 нарушителей с боеприпасами и наркотиками задержали гвардейцы в Кызылординской области, сообщает Zakon.kz.

Во всех городах правоохранительными органами продолжаются разведывательно-поисковые мероприятия по выяснению и задержанию преступников, участвовавших в массовых беспорядках.

Так, силами подразделения специального назначения Национальной гвардии РК в ходе проведения антитеррористической операции на территории Кызылординской области совместно с сотрудниками Департамента полиции и КНБ задержано более 100 активных участников массовых беспорядков.

У данных лиц всего изъято: одна единица оружия, магазины, боеприпасы, а также наркотические вещества. Задержанные переданы сотрудникам полиции для дальнейшего выявления обстоятельств.Пресс-служба МВД РК

Антитеррористическая операция продолжается.

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