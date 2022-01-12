06:17 12.01.2022
Билл Гейтс спрогнозировал спад заражения коронавирусом в 2022 году
Фото: Twitter/BillGates
Основатель Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что человечеству придется делать ежегодные прививки от COVID-19 в течение некоторого времени, сообщает Zakon.kz.
Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в 2022 году маловероятно появление нового, более заразного штамма коронавируса. Об этом миллиардер написал в Twitter.
Появление более заразного штамма маловероятно, но за время пандемии мы пережили много сюрпризов.Билл Гейтс
— Bill Gates (@BillGates) January 11, 2022
As countries experience their Omicron wave health systems will be challenged. Most of the severe cases will be unvaccinated people. Once Omicron goes through a country then the rest of the year should see far fewer cases so Covid can be treated more like seasonal flu.
По его словам, «омикрон-штамм» позволит многим получить иммунитет по меньшей мере на год.
Он добавил, что большинство тяжелых случаев будут фиксироваться у непривитых людей. После волны «омикрон-штамма» должно быть гораздо меньше случаев заболевания, и COVID-19 будут лечить как сезонный грипп.