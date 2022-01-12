Билл Гейтс спрогнозировал спад заражения коронавирусом в 2022 году

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в 2022 году маловероятно появление нового, более заразного штамма коронавируса. Об этом миллиардер написал в Twitter.

Появление более заразного штамма маловероятно, но за время пандемии мы пережили много сюрпризов. Билл Гейтс

As countries experience their Omicron wave health systems will be challenged. Most of the severe cases will be unvaccinated people. Once Omicron goes through a country then the rest of the year should see far fewer cases so Covid can be treated more like seasonal flu. January 11, 2022

По его словам, «омикрон-штамм» позволит многим получить иммунитет по меньшей мере на год.

Он добавил, что большинство тяжелых случаев будут фиксироваться у непривитых людей. После волны «омикрон-штамма» должно быть гораздо меньше случаев заболевания, и COVID-19 будут лечить как сезонный грипп.