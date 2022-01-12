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06:17 12.01.2022

Билл Гейтс спрогнозировал спад заражения коронавирусом в 2022 году

Основатель Microsoft о COVID-19 Фото: Twitter/BillGates
Основатель Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что человечеству придется делать ежегодные прививки от COVID-19 в течение некоторого времени, сообщает Zakon.kz.

Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что в 2022 году маловероятно появление нового, более заразного штамма коронавируса. Об этом миллиардер написал в Twitter.

Появление более заразного штамма маловероятно, но за время пандемии мы пережили много сюрпризов.Билл Гейтс

По его словам, «омикрон-штамм» позволит многим получить иммунитет по меньшей мере на год.

Он добавил, что большинство тяжелых случаев будут фиксироваться у непривитых людей. После волны «омикрон-штамма» должно быть гораздо меньше случаев заболевания, и COVID-19 будут лечить как сезонный грипп.

Данияр Кунафин
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