Дочь Билла Гейтса рассказала о синдроме Аспергера у отца

Фиби Гейтс, младшая дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, рассказала о возможном синдроме Аспергера у своего отца, сообщает Zakon.kz.

Об этом она заявила в эфире подкаста Call Her Daddy, пишет New York Post.

По словам 22-летней Фиби, ее отец "довольно социально неловкий" и сам говорил о том, что у него синдром Аспергера. Она также призналась, что ее молодые люди нередко испытывали страх перед встречей с миллиардером.

Издание уточняет, что Билл Гейтс публично никогда не сообщал о наличии у себя расстройства аутистического спектра.