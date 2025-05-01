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Мир

Дочь Билла Гейтса рассказала о синдроме Аспергера у отца

Билл Гейтс, сша , фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2025 01:13 Фото: Instagram/thisisbillgates
Фиби Гейтс, младшая дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, рассказала о возможном синдроме Аспергера у своего отца, сообщает Zakon.kz.

Об этом она заявила в эфире подкаста Call Her Daddy, пишет New York Post.

По словам 22-летней Фиби, ее отец "довольно социально неловкий" и сам говорил о том, что у него синдром Аспергера. Она также призналась, что ее молодые люди нередко испытывали страх перед встречей с миллиардером.

Издание уточняет, что Билл Гейтс публично никогда не сообщал о наличии у себя расстройства аутистического спектра.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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