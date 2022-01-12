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06:46 12.01.2022

Новак Джокович может потерять 30 млн долларов из-за отказа вакцинироваться

Теннисист вакцинация Фото: Instagram/djokernole
Маркетинговый эксперт Марсель Кнобиль предупредил, что спонсоры сербского теннисиста Новака Джоковича будут следить за развитием событий, сообщает Zakon.kz.

Сербский теннисист Новак Джокович получил отказ во въезде в австралийский Мельбурн для участия в Australian Open и оспорил это решение в суде. Теннисист может потерять 30 млн долларов от спонсоров из-за своего отношения к вакцинации, отмечает Tennis Head.

Основатель Superbrands и финансовый эксперт Марсель Кнобиль тем не менее отметил, что на данный момент теннисисту не стоит беспокоиться о финансах.

Я сомневаюсь, что его спонсорство в настоящее время находится под угрозой. Большая проблема для спонсоров будет заключаться в том, что Джоковича будут воспринимать как главного антиваксера.Марсель Кнобиль

Один из крупнейших спонсоров Джоковича – производитель часов Hublot – отказался критиковать решения Джоковича по вакцинации. В компании заявили, что продолжат свое партнерство с теннисистом.

Другие спонсоры спортсмена не ответили на запросы. В их число входят спортивные бренды Head, Lacoste и Asics.

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