Новак Джокович может потерять 30 млн долларов из-за отказа вакцинироваться

Сербский теннисист Новак Джокович получил отказ во въезде в австралийский Мельбурн для участия в Australian Open и оспорил это решение в суде. Теннисист может потерять 30 млн долларов от спонсоров из-за своего отношения к вакцинации, отмечает Tennis Head.

Основатель Superbrands и финансовый эксперт Марсель Кнобиль тем не менее отметил, что на данный момент теннисисту не стоит беспокоиться о финансах.

Я сомневаюсь, что его спонсорство в настоящее время находится под угрозой. Большая проблема для спонсоров будет заключаться в том, что Джоковича будут воспринимать как главного антиваксера. Марсель Кнобиль

Один из крупнейших спонсоров Джоковича – производитель часов Hublot – отказался критиковать решения Джоковича по вакцинации. В компании заявили, что продолжат свое партнерство с теннисистом.

Другие спонсоры спортсмена не ответили на запросы. В их число входят спортивные бренды Head, Lacoste и Asics.