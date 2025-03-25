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Все о теннисе

Новак Джокович брутально побил новый рекорд

Теннис, ракетка, спортсмен, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 07:55 Фото: Instagram/djokernole
Сербский теннисист Новак Джокович стал единоличным лидером по числу побед на "Мастерсах", сообщает Zakon.kz.

Теперь в его активе 411 побед. Рекордную победу 24-кратный победитель мэйджоров Джокович одержал на "Мастерсе" в Майами (США). В 3-м круге он обыграл аргентинца Уго Карабельи со счетом 6:1, 7:6 (7:1).

До этого Джокович делил первое место по количеству побед на "Мастерсах" с испанцем Рафаэлем Надалем. У них было по 410 побед. Третье место в этом списке занимает швейцарец Роджер Федерер.

За свою карьеру он одержал 381 победу на "Мастерсах".

Ранее Джокович и Кеннеди сыграли в теннис.

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Аксинья Титова
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