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08:24 12.01.2022

Миротворцы ОДКБ приступили к охране еще пяти объектов в Казахстане

миротворцы ОДКБ Фото: пресс-служба Минобороны РФ
За последние сутки миротворцы ОДКБ взяли под охрану пять значимых объектов в Казахстане, передает Zakon.kz.

Об этом пишет РИА Новости.

«В настоящее время командованием коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны», — заявил командующий коллективными миротворческими силами генерал-полковник Андрей Сердюков.

Как подчеркнул Сердюков, оперативное развертывание контингента позволило стабилизировать обстановку в Казахстане.

Он добавил, что «после выполнения задач миротворческими силами ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной будет организовано возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России».

В первые дни наступившего 2022 года в Мангистауской области начались первые протесты граждан, недовольных ценами на сжиженный нефтяной газ. Следом массовые протесты начались и в других городах и регионах. Стали происходить столкновения с полицией и военными.

В ночь на 5 января в Алматы активизировались экстремистские группировки. Во всех регионах Казахстана был введен режим ЧП. В результате беспорядков в течение нескольких дней мегаполису нанесен колоссальный ущерб. Сумма ущерба от беспорядков в Казахстане превысила 92,3 млрд тенге.

Защищая город от нападений террористов и отстаивая безопасность казахстанских граждан, погибли 16 сотрудников силовых структур, а более 1300 получили ранения. Есть жертвы и среди мирного населения, их количество уточняется.

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