Абылкасымова: Ситуация в банковском секторе стабильная

Ситуация в банковском секторе стабильная. Банки имеет значительный запас собственного капитала, ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг для населения и бизнеса. Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова

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Достаточность капитала банков, по ее данным, более чем в три раза превышает минимальные требования. Ликвидность также превышает регуляторное значение в более чем четыре раза.