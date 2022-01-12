09:23 12.01.2022
Абылкасымова: Ситуация в банковском секторе стабильная
Фото: primeminister.kz
Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова на заседании правительства рассказала о работе банков второго уровня в условиях режима ЧП, передает корреспондент Zakon.kz.
Ситуация в банковском секторе стабильная. Банки имеет значительный запас собственного капитала, ликвидности для обеспечения непрерывной деятельности и оказания полного перечня банковских услуг для населения и бизнеса.Глава Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова
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Достаточность капитала банков, по ее данным, более чем в три раза превышает минимальные требования. Ликвидность также превышает регуляторное значение в более чем четыре раза.