Алматы и Атырауская область перешли в «красную» зону по COVID-19

Матрица оценки эпидситуации:

в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская область;

в «желтой» зоне: Актюбинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская области;

в «зеленой» зоне: Акмолинская, Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

Днем ранее в «красной» зоне находились только Нур-Султан и Шымкент.