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09:41 12.01.2022

Алматы и Атырауская область перешли в «красную» зону по COVID-19

рк, ковид, красная зона, регионы, матрица, мвк Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 января предоставили в МВК по нераспространению COVID-19, передает Zakon.kz.

Матрица оценки эпидситуации:

  • в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская область;

  • в «желтой» зоне: Актюбинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская области;

  • в «зеленой» зоне: Акмолинская, Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

Днем ранее в «красной» зоне находились только Нур-Султан и Шымкент.

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