09:41 12.01.2022
Алматы и Атырауская область перешли в «красную» зону по COVID-19
Фото: Zakon.kz
Матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 12 января предоставили в МВК по нераспространению COVID-19, передает Zakon.kz.
Матрица оценки эпидситуации:
в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская область;
в «желтой» зоне: Актюбинская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Кызылординская, Карагандинская, Мангистауская области;
в «зеленой» зоне: Акмолинская, Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Костанайская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.
Днем ранее в «красной» зоне находились только Нур-Султан и Шымкент.
Количество заболевших КВИ резко выросло в Казахстане
Новость по теме