В беспорядках было повреждено более 50 гособъектов – МИИР РК

По оперативным данным акиматов, по стране повреждено 53 государственных объекта в 8 регионах и 151 объект МСБ. Точное количество поврежденных объектов актуализируется акиматами ежедневно. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

По его словам, госкомиссией выработан единый для всех пошаговый алгоритм действий и установлены конкретные сроки по восстановлению объектов.

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Министр добавил, что во всех регионах созданы соответствующие комиссии по обследованию и оценке причиненного ущерба. На сегодня составляются дефектные акты и проводится техобследование. После в оперативном порядке будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию.