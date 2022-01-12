Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
10:08 12.01.2022

В беспорядках было повреждено более 50 гособъектов – МИИР РК

Каирбек Ускенбаев Фото: пресс-служба премьер-министра РК
На заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, как будут восстанавливать разрушенные объекты после беспорядков, передает корреспондент Zakon.kz.
По оперативным данным акиматов, по стране повреждено 53 государственных объекта в 8 регионах и 151 объект МСБ. Точное количество поврежденных объектов актуализируется акиматами ежедневно.Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

По его словам, госкомиссией выработан единый для всех пошаговый алгоритм действий и установлены конкретные сроки по восстановлению объектов.

Новость по теме

Около 104 млрд тенге составила сумма ущерба от беспорядков в Казахстане

Министр добавил, что во всех регионах созданы соответствующие комиссии по обследованию и оценке причиненного ущерба. На сегодня составляются дефектные акты и проводится техобследование. После в оперативном порядке будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию.

Параллельно для финансирования работ из бюджета акиматами ведется сбор необходимой документации по перечню, озвученному ранее министерством. Каирбек Ускенбаев
Оксана Скибан
Беспорядки-2022 МИИР РК Казахстан
Зарубежные эксперты оценили речь Токаева
11.01.2022
ForteBank объявляет о назначении нового председателя правления
12.01.2022
КНБ: Преступники пытались захватить башню «Коктобе»
11.01.2022
В Казахстане могут ужесточить карантин
12.01.2022
Токаев прибыл в Алматы
12.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости