10:08 12.01.2022
В беспорядках было повреждено более 50 гособъектов – МИИР РК
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
На заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, как будут восстанавливать разрушенные объекты после беспорядков, передает корреспондент Zakon.kz.
По оперативным данным акиматов, по стране повреждено 53 государственных объекта в 8 регионах и 151 объект МСБ. Точное количество поврежденных объектов актуализируется акиматами ежедневно.Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев
По его словам, госкомиссией выработан единый для всех пошаговый алгоритм действий и установлены конкретные сроки по восстановлению объектов.
Министр добавил, что во всех регионах созданы соответствующие комиссии по обследованию и оценке причиненного ущерба. На сегодня составляются дефектные акты и проводится техобследование. После в оперативном порядке будет разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт и реконструкцию.
Параллельно для финансирования работ из бюджета акиматами ведется сбор необходимой документации по перечню, озвученному ранее министерством. Каирбек Ускенбаев