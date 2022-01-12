Казахстанцы старше 60 лет могут ревакцинироваться Pfizer – Минздрав

В республике темп вакцинации за последнюю неделю снизился многократно, удельный вес привитых за 10 дней января по сравнению с декабрем увеличился лишь на 0,2%. На сегодня первым компонентом привито более 9,4 млн человек (охват подлежащего взрослого населения составил 79,2%), вторым компонентом – свыше 8,7 млн человек (охват –75,1% от подлежащего взрослого населения). Ажар Гиният

Таким образом, по ее словам, от численности общего населения привито первым компонентом 49,3%, вторым компонентом – 45,8%.

Министр добавила, что с учетом выявления «омикрон-штамма» были введены и реализуются дополнительные меры профилактики.

Важно увеличить темпы вакцинации и ревакцинации населения. Для защиты наиболее уязвимой группы населения расширен выбор вакцин для ревакцинации. Так, лицам старше 60 лет будет дополнительно для ревакцинации предложена вакцина «Комирнати» (Pfizer). Ажар Гиният

Ранее глава ведомства рассказала, что резкое ухудшение эпидситуации связано с выявлением «омикрон-штамма».