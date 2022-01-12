Минздрав РК: Темпы вакцинации против коронавируса снизились в Казахстане

Ажар Гиният сообщила, что на начало января «омикрон-штамм» обнаружен в Алматы и Нур-Султане, что привело к резкому ухудшению эпидситуации в стране.

В верхних дыхательных путях «омикрон» размножается в 70 раз быстрее варианта «дельта». Время удвоения случаев составляет два-три дня, что приводит к быстрому увеличению числа случаев. При этом промежуточные предварительные исследования показывают, что ревакцинация восстанавливает защиту от тяжелых форм заболеваний, госпитализаций и смертей до 70%. Министр здравоохранения Ажар Гиният

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Между тем министр отметила, что в республике за последнюю неделю снизился темп вакцинации: удельный вес привитых за 10 дней января по сравнению с декабрем увеличился лишь на 0,2%. На сегодня, по ее данным, первым компонентом привито более 9,4 млн человек, охват подлежащего взрослого населения составил 79,2%, вторым компонентом привито свыше 8,7 млн человек с охватом 75,1% от подлежащего взрослого населения. От численности общего населения привито первым компонентом 49,3%, вторым компонентом – 45,8%.

С учетом выявления «омикрон-штамма» были введены и реализуются дополнительные меры профилактики. Также важно увеличить темпы вакцинации и ревакцинации населения. Кроме того, с учетом резкого ухудшения эпидситуации по КВИ на очередное заседание Межведомственной комиссии будут вынесены дополнительные профилактические меры, направленные на разобщение коллективов и уменьшение риска передачи инфекции в регионах, находящихся в «красной» зоне. Глава Минздрава РК

Ажар Гиният сообщила, что сейчас в «красной» зоне находятся города Алматы, Нур-Султан и Шымкент, а также Атырауская область.