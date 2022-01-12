Три представителя «Барыса» в списке лучших КХЛ

Шайба шведского форварда «Барыса» Якоба Лильи в ворота «Сочи» заняла третье место в подборке 10 лучших голов декабря в КХЛ. В этой игре столичные хоккеисты праздновали успех со счетом 5:2.

Игрок «Барыса» Никита Михайлис вернулся в список топ-5 лучших бомбардиров КХЛ. Нападающий казахстанской команды занимает в этой классификации пятое место. У него после 47 игр 44 балла (18 шайб и 26 передач). Игрок «Барыса» Никита Михайлис вернулся в список топ-5 лучших бомбардиров КХЛ. Нападающий казахстанской команды занимает в этой классификации пятое место. У него после 47 игр 44 балла (18 шайб и 26 передач).

Наставник казахстанской дружины Юрий Михайлис в рейтинге тренеров КХЛ поднялся на 13-ю позицию, до этого занимал 17-ю строчку.

Фото: hcbarys.kz

11 января матч «Барыса» с «Торпедо» из Нижнего Новгорода был отменен из-за положительных тестов на COVID-19 у большинства игроков российского клуба.

Следующую встречу столичный коллектив проводит также на выезде 13 января с «Витязем» из Московской области.