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11:32 12.01.2022

Три представителя «Барыса» в списке лучших КХЛ

Хоккей КХЛ Победа Фото: hcbarys.kz
Якоб Лилья, Никита и Юрий Михайлисы улучшили свои показатели по прошедшим играм в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает Zakon.kz.

Шайба шведского форварда «Барыса» Якоба Лильи в ворота «Сочи» заняла третье место в подборке 10 лучших голов декабря в КХЛ. В этой игре столичные хоккеисты праздновали успех со счетом 5:2.

Игрок «Барыса» Никита Михайлис вернулся в список топ-5 лучших бомбардиров КХЛ. Нападающий казахстанской команды занимает в этой классификации пятое место. У него после 47 игр 44 балла (18 шайб и 26 передач).

Наставник казахстанской дружины Юрий Михайлис в рейтинге тренеров КХЛ поднялся на 13-ю позицию, до этого занимал 17-ю строчку.

Хоккей КХЛ Тренер Барыса

Фото: hcbarys.kz

11 января матч «Барыса» с «Торпедо» из Нижнего Новгорода был отменен из-за положительных тестов на COVID-19 у большинства игроков российского клуба.

Следующую встречу столичный коллектив проводит также на выезде 13 января с «Витязем» из Московской области.

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