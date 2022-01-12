Защитить спортсменов от поборов просит мажилисмен

Как отметил мажилисмен Андрей Линник, в социальных сетях все чаще вспыхивают коррупционные скандалы в спортивной среде, имеющие хронический характер, в том числе в тех видах, где Казахстан рассчитывает на хорошие результаты. Среди распространенных коррупционных преступлений – хищения выделенных на развитие спорта бюджетных средств, вымогательства со спортсменов денег, выделенных на их подготовку и выступления.

Он напомнил, что в октябре 2021 года в национальной сборной по фристайлу разгорелся скандал, когда спортсмена Александра Геберта исключили из состава сборной по причине отказа наряду с другими спортсменами перечислить поступившие суточные на личный счет главного тренера. Увольнение произошло еще в 2020 году и было преподнесено как профнепригодность спортсмена.

Главный тренер тогда озвучила свою точку зрения по конфликту, пояснив, что тренеры часто за свой счет вынуждены оплачивать питание, иногда и проживание спортсменов, так как командировочные за сборы поступают не всем спортсменам.

Данная ситуация, по мнению тренера, распространенное явление в нашем спорте. При этом женщина-тренер разговаривает со спортсменом, используя нецензурную лексику, оскорбляя и унижая его. Аудиозапись этих диалогов разошлась в соцсетях и вызвала возмущение в обществе. Спрашивается, а куда ушли средства, выделяемые из бюджета на подобные сборы? Где реакция Минкультуры и спорта на неподобающее поведение тренера? Самое тревожное, что, судя по комментариям, этот случай даже не исключение, а скорее правило для казахстанского спорта. Депутат Мажилиса Андрей Линник

А в ноябре прошлого года скандал разразился в школе-интернате олимпийского резерва в Степногорске, где при попустительстве преподавателей систематически происходили поборы и избиения воспитанников.

Но и это не первый случай в школе. В 2014 году воспитанник выпал из окна, получив открытый перелом черепа, перелом челюсти, ушиб головного мозга, тупую травму грудной клетки с повреждением легких и перелом обоих ребер. По мнению родственников, ребенка сначала избили, а затем выбросили из окна. Несмотря на это, директора интерната вначале отстраняют от работы, а затем удостаивают юбилейной медали с сертификатом, о чем последний не преминул похвастаться в соцсетях.

Еще один скандал разразился в сентябре 2021 года на фоне суицида штангиста Альберта Линдера. Тогда тяжелоатлетическое сообщество Казахстана выступило с рядом заявлений о вопиющих нарушениях со стороны тренерского штаба национальной сборной. По итогам разбирательства министр отстранила главного и старших тренеров сборной. Однако 1 декабря 2021 года вице-премьер Тугжанов по ходатайству Федерации тяжелой атлетики отменил вышеуказанный приказ министра. Это решение вызвало непонимание в тренерском сообществе. Более того, обстоятельства гибели спортсмена также остаются под вопросом. Андрей Линник

По словам депутата, пока проблема коррупции в спорте будет замалчиваться, судьбы молодых, перспективных ребят будут разрушаться, а казахстанский спорт так и будет «импортировать» готовых чужих легионеров вместо того, чтобы растить своих чемпионов.

В связи с этим фракция просит: