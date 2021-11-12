Брат Альберта Линдера о закопанных медалях: Они не должны быть в земле

Брат погибшего казахстанского тяжелоатлета Альберта Линдера - Семен Линдер рассказал о своей ошибке, сообщает Zakon.kz.

На странице в Instagram он отметил, что "медали должны оставаться в памяти".

Также в публикации Семен Линдер поблагодарил государство за внимание к трагедии и проблемам в спорте.

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Закопав медали, я сделал ошибку на эмоциях. Они не должны быть в земле. Решил, что медали должны остаться в память о моем брате навсегда. Буду беречь их и рассказывать с гордостью своим детям! - написал он.

Ночью 17 сентября умер казахстанский тяжелоатлет Альберт Линдер. Ему было 25 лет. По факту смерти казахстанского тяжелоатлета было возбуждено уголовное дело.

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После трагедии Семен выложил пост в Instagram, в котором рассказал, что закопал медали.

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Смерть спортсмена вызвала общественный резонанс. В результате которого главного тренера национальной сборной Казахстана по тяжелой атлетике Бахыта Ахметова отстранили от должности.