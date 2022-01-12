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Законодательство РК
17:43 12.01.2022

Токаев о погибших сотрудниках силовых структур: Они – настоящие герои

Токаев встретился с родственниками полицейских и военнослужащих Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с родственниками полицейских и военнослужащих, погибших в ходе трагических событий в городе Алматы, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства вновь выразил свои соболезнования и побеседовал с членами семей. Президент отметил, что со стороны государства им будет оказана всяческая поддержка.

Они – настоящие герои, пожертвовали своей жизнью ради безопасности нашего народа, ради будущих поколений, граждан нашей страны. Мы восхищены их подвигом, будем всегда помнить. Они навсегда останутся в памяти нашего народа. Я даю слово, что все ваши семьи не останутся без внимания. Мы будем оказывать постоянную помощь, будь это жилищные условия, направление детей на учебу.Касым-Жомарт Токаев

Затем глава государства лично вручил родственникам награды, которых их мужья и отцы были удостоены за проявленные отвагу и самоотверженность при исполнении воинского и служебного долга, за подвиги, совершенные при защите интересов государства.

президент награждает посмертно

Фото: akorda.kz

В частности, орден «Айбын» ІІ степени был вручен вдове и сыну начальника кафедры Пограничной академии КНБ Андрея Кабдинова, орден «Айбын» ІІІ степени – вдове полицейского-водителя Управления полиции Алмалинского района Алматы Алена Асылханова, а также вдове полицейского-водителя Управления полиции Алмалинского района Алматы Рината Камбетова.

Родные и близкие погибших от рук бандитов высказали надежду на то, что такие трагические события больше не повторятся в нашей стране.

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