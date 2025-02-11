Токаев вручил награды сотрудникам силовых структур

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на церемонии награждения офицеров силовых структур – призеров турнира UAE SWAT Challenge, который проходил в Дубае. Об этом 11 февраля 2025 года Zakon.kz рассказали в пресс-службе президента.

В этом году в состязаниях приняли участие 12 команд из Казахстана. Серебряными призерами стали команды министерства внутренних дел "Сункар" и "Томирис", команда Комитета национальной безопасности "Арыстан" заняла четвертое место. Хорошие результаты также показали сотрудники Службы государственной охраны и министерства обороны.

Глава государства поздравил победителей, подчеркнув, что их успех – результат упорных тренировок и высокой подготовки.

"Елдің атын ер шығарар". Наши бойцы с честью представили страну на международной арене, продемонстрировав всему миру силу казахстанских воинов. Мы гордимся вами. Такие победы вдохновляют весь народ, особенно молодежь. Сильные воины – надежная опора государства", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что традиции мужества глубоко укоренены в истории казахского народа.

"В этом году мы празднуем знаменательный юбилей – 80-летие Великой Победы. Это дань уважения всем казахстанцам, которые самоотверженно сражались на фронте и трудились в тылу, отстаивая идеалы свободы и справедливости. Наш долг – сохранить в памяти поколений беспримерные подвиги наших героев. Сегодня вы, как потомки народа, славного своими воинскими традициями, глубоко осознаете свой священный долг и преданно служите Родине. Все ваши усилия направлены на то, чтобы сберечь мирную жизнь в нашей стране. Можно с уверенностью назвать вас стражами Закона и Порядка. Закон и Порядок – основа справедливого и безопасного государства", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно глава государства остановился на деятельности спецслужб и силовых структур, обеспечивающих стабильность в стране.

"В прошлом году Комитет национальной безопасности провел более 20 специальных операций по предотвращению преступлений. Были пресечены два террористических акта. Отряды Национальной гвардии приняли активное участие в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Большая работа проводится структурами министерства внутренних дел. В прошлом году ликвидированы 64 подпольные лаборатории. Изъято 22 тыс. тонн наркотиков. Заблокировано 7,5 тыс. сайтов, рекламирующих наркотики. Пресечены попытки мошенников вывести за границу более 2 млрд тенге. За последние три года выявлено около 8 тыс. единиц оружия и боеприпасов. Таких примеров немало. Тысячи сотрудников специальных органов стоят на страже суверенитета государства и безопасности граждан. Наши воины всегда верны своей клятве перед Родиной", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Как отметил президент, сегодня некоторые государства, в том числе крупные державы, кардинально пересматривают подходы к внешней и внутренней политике. По его словам, Казахстан и прежде призывал к политическому прагматизму и соблюдению баланса между традиционными и современными ценностями.

"Всегда говорили о том, как важно утверждать Закон и Порядок. Время показывает правильность наших принципов, нашего стратегического курса. Поэтому мы и впредь будем твердо отстаивать национальные интересы и следовать своему пути, отвечающему интересам нашей страны. Мы привержены нашим общенациональным ценностям и ведем свою политику, не оглядываясь на других. Перед нами ясная цель – построение сильного и процветающего Казахстана", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

В завершение своего выступления Касым-Жомарт Токаев пожелал офицерам успехов, а затем вручил им государственные награды.

В ходе мероприятия также выступили член команды "Сункар" министерства внутренних дел, старший лейтенант полиции Ермеккали Чукаев, капитан команды "Томирис" министерства внутренних дел, майор полиции Айнагуль Байжигитова и капитан службы государственной охраны, член команды "Сардар А" Мерлан Ултанбаев.