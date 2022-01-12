18:28 12.01.2022
Президент посетил больницу скорой неотложной помощи в Алматы
Фото: Акорда
В ходе рабочей поездки в Алматы глава государства посетил городскую больницу скорой неотложной помощи, сообщает Zakon.kz.
Президент поинтересовался состоянием здоровья раненых и пожелал им скорейшего выздоровления, а также побеседовал с медицинскими работниками. Всем пострадавшим сотрудникам силовых структур будет оказана поддержка, передает Акорда.
Как сообщили врачи, всем пострадавшим в ходе беспорядков была оказана своевременная медицинская помощь в полном объеме.