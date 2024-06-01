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Токаев посетил Центр детской неотложной медицинской помощи в Алматы

больница, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 11:32 Фото: Акорда
В субботу, 1 июня, президент Касым-Жомарт Токаев посетил Центр детской неотложной медицинской помощи в городе Алматы, сообщает Zakon.kz.

Глава государства осмотрел новый корпус Центра детской неотложной медицинской помощи.

"Здание построено в соответствии с международными стандартами Emergency и расcчитано на прием более 500 пациентов в сутки согласно триаж-системе. Корпус включает 26 коек реанимации и интенсивной терапии, 4 операционных блока, а также диагностическое отделение. Президенту представили кабинеты диагностики, отделение интенсивной терапии для младенцев и операционные", – говорится в сообщении Акорды.
больница, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 11:32

Фото: Акорда

Заместитель акима города Алматы Асем Нусупова рассказала президенту, что данный детский стационар, построенный в 1965 году, является клинической базой кафедры педиатрии Казахского национального медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова. Здесь получают лечение дети не только из Алматы, но и из всех регионов Казахстана.

Больница является единственным центром по хирургической коррекции таких врожденных пороков развития, как атрезия пищевода, диафрагмальная грыжа, рахишизис, гастрошизис и другие.

За последние три года количество обращений в приемное отделение Центра увеличилось на 30%. В настоящее время разрабатывается план по реконструкции клиники. В частности, будут капитально отремонтированы все старые корпуса и открыты отделения реабилитации, отоларингологии, офтальмологии, челюстно-черепной хирургии.

"В результате количество коек в больнице увеличится с 350 до 470. Модернизация позволит расширить спектр медицинских услуг и обеспечит качество на уровне международных стандартов".
карета скорой помощи, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 11:32

Фото: Акорда

Глава государства пожелал успехов в деятельности Центра и подарил коллективу два реанимобиля и интерактивную доску.

Дату визита президент выбрал символичную: 1 июня в Казахстане и по всему миру отмечается День защиты детей. Ранее глава государства поздравил казахстанцев с этой датой. 

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