КХЛ приостановила матчи регулярного сезона на три недели

Эпидемиологическая ситуация развивается стремительно, только за последние дни 60 человек в Лиге заболели, в ряде клубов появилась симптоматика заболевания. КХЛ проведет матчи ближайших трех игровых дней с участием тех клубов, где не будет ухудшения эпидемиологической обстановки.

Хотелось бы повторить наши главные цели в пандемийное время – здоровье игроков и болельщиков. Скорость распространения заболевания, а также оперативная информация об эпидемиологической ситуации в стране и мире четко указывают, что в ближайшие три дня количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом возрастет многократно. Именно поэтому было принято решение о переносе четырех игровых дней, где большинство матчей и так не состоится из-за карантина в командах. Президент КХЛ Алексей Морохов

Перенесенные игры пройдут в том числе и во время олимпийской паузы, новый календарь КХЛ опубликует до конца января, передает пресс-служба КХЛ. Лига приняла решение о переносе игровых дней 15, 17, 19 и 21 января 2022 года на более поздние сроки.

Что касается казахстанского клуба «Барыс», то его матчи с «Торпедо», «Ак Барсом» и «Авангардом» перенесены. Ближайшая встреча у столичной команды 13 января с подмосковным «Витязем».