В «Казгидромете» сообщили, что в ближайшие дни в Казахстан придет тепло из-за смещения антициклона.

С запада на территорию Казахстана быстро движется циклон. Уже 15 декабря он покроет практически все области страны и принесет осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер и гололедные явления.

Столбики термометров стремительно поползут вверх, и даже в северных регионах в дневные часы ожидается всего 0-5 градусов мороза.