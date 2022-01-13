Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
06:20 13.01.2022

В Казахстан придет тепло

погода Казахстан Фото: pixabay
Даже в северных регионах в дневные часы синоптики прогнозируют 0-5 градусов мороза, сообщает Zakon.kz.

В «Казгидромете» сообщили, что в ближайшие дни в Казахстан придет тепло из-за смещения антициклона.

С запада на территорию Казахстана быстро движется циклон. Уже 15 декабря он покроет практически все области страны и принесет осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер и гололедные явления.

Столбики термометров стремительно поползут вверх, и даже в северных регионах в дневные часы ожидается всего 0-5 градусов мороза.

Новость по теме

Дождь, снег, метель – прогноз погоды в Казахстане на 13 января

Данияр Кунафин
Казгидромет Казахстан
Президент отменил режим ЧП в ряде регионов
12.01.2022
Какое наказание грозит за покупку украденного
12.01.2022
Утвержден порядок предоставления отсрочки платежей по займам казахстанцев, пострадавших при ЧП
12.01.2022
Касым-Жомарт Токаев о восстановлении Алматы: Это дело чести для меня
12.01.2022
Президент посетил больницу скорой неотложной помощи в Алматы
12.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости