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Долгожданное тепло придет в Казахстан

Долгожданное тепло придет в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 06.05.2024 12:09 Фото: unsplash
Синоптики обрадовали казахстанцев перед праздниками. Из прогноза погоды на праздничные дни – с 7 по 9 мая 2024 года, следует, что в Казахстан придет долгожданное тепло, сообщает Zakon.kz.

Прогнозом 6 мая поделились специалисты РГП "Казгидромет".

"В ближайшие дни теплые воздушные массы из районов Узбекистана принесут пусть краткосрочное, но долгожданное тепло практически во все регионы Казахстана. Несмотря на то, что в отдельных районах севера и востока республики ночью сохранятся отрицательные температуры, уже к 9 мая столбики термометров в дневные часы покажут +20+28°С", – рассказали синоптики.

Меньше повезло жителям западных регионов, где ожидается неустойчивый характер погоды.

"Сначала южный циклон принесет с собой обильные дожди с грозами, и, возможно, выпадение града. Вслед за циклоном северо-западный антициклон обусловит прекращение осадков и значительное понижение температуры воздуха", – уточнили синоптики.

Ранее в "Казгидромете" сообщили о неблагоприятных метеоусловиях загрязнения воздуха, которые ожидаются в понедельник, 6 мая, в Атырау, Актобе и Астане. Подробнее об этом можете узнать здесь.

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