Тимур Сулейменов назначен первым замруководителя АП

Назначить Сулейменова Тимура Муратовича первым заместителем руководителя Администрации президента Республики Казахстан, освободив от должности заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан, – говорится в сообщении.

11 января указом Кысым-Жомарта Токаева Ержан Казыхан Аида Балаева были назначены заместителями руководителя Администрации президента РК.

Сулейменов Тимур Муратович родился 5 апреля 1978 года.

В 2000 году окончил Павлодарский государственный университет, в 2002 – Мэрилендский университет по специальности «магистр делового администрирования» по программе «Болашак».

Трудовой стаж:

· Трудовую деятельность начал с должности главного консультанта в аудиторской компании «Эрнст энд Янг Казахстан» города Алматы, работал директором Департамента налогового учета и налогового планирования АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»;

· Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (03.2009-03.2010);

· Вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (19.03.2010-02.2012);

· Член коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике (01.02.2012-14.04.2017);

· Министр национальной экономики Республики Казахстан (28.12.2016-25.02.2019);

· Заместитель Председателя Национального банка Республики Казахстан (с 01.03.2019);

· Помощник президента Республики Казахстан (22.03.2019-07.2019);

· Заместитель руководителя Администрации президента Республики Казахстан (с 22.07.2019).