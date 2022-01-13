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Законодательство РК
14:46 13.01.2022

В аэропорту Алматы усилены меры безопасности

аэропорт Алматы Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Транспортными полицейскими приняты меры по обеспечению охраны общественного порядка в аэропорту Алматы, передает Zakon.kz.
В связи с возобновлением авиаперелетов в аэропорту Алматы увеличился пассажиропоток. Сотрудниками транспортной полиции приняты дополнительные меры по обеспечению общественного порядка. Особое внимание обращено на профилактику правонарушений и обеспечение безопасности граждан. Начальник Линейного отдела полиции в аэропорту Алматы Талгат Талипов

По его словам, сотрудники ЛОП в аэропорту Алматы несут службу в усиленном режиме. Обеспечивается охрана общественного порядка и сохранность багажа, а также проводится работа по выявлению лиц, находящихся в розыске. Кроме того, на линии досмотра в первую очередь осуществляется проверка на выявление запрещенных предметов.

С личным составом проводятся соответствующие инструктажи, ориентирующие на максимальное оказание помощи пассажирам.

Наряду с этим осуществляется патрулирование совместно с работниками САБ аэропорта и досмотровой службы с применением ручных металлоискателей и раписканов, проводятся осмотры пассажиров, в результате которых на сегодняшний день не была допущена перевозка незаконных предметов.

Вход в терминал в настоящий момент разрешен только вылетающим пассажирам. Проводится досмотр авиапассажиров и багажа.

В связи с этим просим пассажиров отнестись с пониманием к действиям сотрудников полиции при проверке документов и оказывать им содействие. За хранение и перевозку запрещенных предметов следует административная и уголовная ответственность. Талгат Талипов

Кроме того, усилен контроль за соблюдением миграционного законодательства РК иностранными гражданами и лицами без гражданства.

Также обращаем ваше внимание, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается, с каждым днем подтвержденных диагнозов COVID-19 («омикрон») среди населения становится больше. В связи с этим рекомендуем гражданам соблюдать меры предосторожности, использовать средства индивидуальной защиты при посещении аэропорта и любых других общественных мест. Талгат Талипов

Аэропорт Алматы возобновил работу 13 января.

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