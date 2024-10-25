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В аэропортах Турции усилили меры безопасности

Турция, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 08:10 Фото: pixabay
Все турецкие аэропорты усилили меры безопасности из-за угрозы терактов, сообщает Zakon.kz.

Теперь все транспортные средства, въезжающие и выезжающие из аэровокзалов, тщательно досматриваются, а пассажиры проходят проверку личности. Об этом пишет газета Hürriyet.

А в аэропорту Сабиха Гекчен в Стамбуле пассажирам рекомендовали приезжать минимум за три часа до вылета, чтобы избежать потери времени, которая может возникнуть из-за досмотров.

Такие меры предосторожности вызваны тем, что 23 октября на авиационном заводе турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре произошел теракт.

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