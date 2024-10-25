В аэропортах Турции усилили меры безопасности
Фото: pixabay
Все турецкие аэропорты усилили меры безопасности из-за угрозы терактов, сообщает Zakon.kz.
Теперь все транспортные средства, въезжающие и выезжающие из аэровокзалов, тщательно досматриваются, а пассажиры проходят проверку личности. Об этом пишет газета Hürriyet.
А в аэропорту Сабиха Гекчен в Стамбуле пассажирам рекомендовали приезжать минимум за три часа до вылета, чтобы избежать потери времени, которая может возникнуть из-за досмотров.
Такие меры предосторожности вызваны тем, что 23 октября на авиационном заводе турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре произошел теракт.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript