В аэропортах Турции усилили меры безопасности

Все турецкие аэропорты усилили меры безопасности из-за угрозы терактов, сообщает Zakon.kz.

Теперь все транспортные средства, въезжающие и выезжающие из аэровокзалов, тщательно досматриваются, а пассажиры проходят проверку личности. Об этом пишет газета Hürriyet.

А в аэропорту Сабиха Гекчен в Стамбуле пассажирам рекомендовали приезжать минимум за три часа до вылета, чтобы избежать потери времени, которая может возникнуть из-за досмотров.

Такие меры предосторожности вызваны тем, что 23 октября на авиационном заводе турецкой аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре произошел теракт.