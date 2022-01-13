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16:24 13.01.2022

Власти Алматы продлили время движения автобусов на пригородных маршрутах

алматы, алматинская область, общественный транспорт, график, продление Фото: Zakon.kz
В Алматы изменили график движения общественного транспорта на пригородных маршрутах, передает Zakon.kz.
В связи с изменением времени комендантского часа в Алматинской области с 14 января движение общественного транспорта на пригородных маршрутах будет осуществляться с 09:00 до 20:00.Управление городской мобильности Алматы

В Алматинской области изменили время комендантского часа, который с 12 января начинается с 23:00 и заканчивается в 07:00.

Напомним, 8 января в Алматинской области был введен «красный» уровень террористической угрозы. В связи с этим комендантский час в регионе действовал с 20:00 до 07:00.

Динара Халдарова
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