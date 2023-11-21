В Алматы запустили очередной пригородный маршрут

В целях развития общественного транспорта в пригородной зоне Алматы Управлением городской мобильности с 21 ноября 2023 года запущен новый пригородный маршрут №232, сообщает Zakon.kz.

По данным местных властей, данный маршрут обеспечит транспортную доступность с пос. Туздыбастау (комплекс "Султан") до железнодорожного вокзала "Алматы-2". Плановый выход автобусов на маршруте составляет семь единиц с интервалом движения 20 минут.

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В рамках развития Алматинской агломерации в 2023 году планируется организация 10 новых пригородных маршрутов с охватом порядка 25 населенных пунктов. Ранее были запущены семь маршрутов, остальные два находятся в разработке.

Согласно Плану развития Алматы и Алматинской агломерации, до конца 2024 года планируется организация 20 новых пригородных маршрутов, за счет которых будет обеспечен охват 50 населенных пунктов.