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18:08 13.01.2022

Сапар Нурашев рассказал, когда восстановят акимат Алматы

Сапар Нурашев Фото: Zakon.kz
Руководитель Управления комфортной городской среды Алматы Сапар Нурашев рассказал, для чего нужна зачистка акимата и требуются ли рабочие, передает Zakon.kz.
Административная часть здания акимата наиболее подтверждена разрушению. Здесь будут 100%-ные восстановительные работы. Ущерб будет определен после того, как экспертные организации проведут обследования здания, техаудит. После этого проектные организации просчитают затраты на восстановительные работы. Сапар Нурашев

Зачистка нужна для того, чтобы техаудит смог провести свои работы.

Нужно, чтобы все несущие конструкции были открыты, чтобы провести работу по техобследованию. Порядка двух дней конструкции подвергались тепловой нагрузке. Эти конструкции следует полностью проверить. Сапар Нурашев

Как рассказал руководитель Управления комфортной городской среды Алматы, было мобилизовано порядка 20 строительных компаний.

Это в рамках социальной ответственности бизнеса. Они пришли помочь городу расчистить внутреннюю часть акимата на безвозмездной основе. Руководитель Управления комфортной городской среды Алматы

Также он рассказал, будет ли снесено здание.

Скорее всего, никакого сноса не будет. Сапар Нурашев

По его словам, бюджет определит проект, который будет разработан. Зачистка акимата начата 13 января. Рабочих акимат не ищет.

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Предварительная причина пожара – поджог с внутренней части здания.

Предварительно, восстановительные работы будут длиться не меньше пяти-шести месяцев.

Анастасия Стативкина
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