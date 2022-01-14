12:21 14.01.2022
Вопрос о платной вакцинации Pfizer не рассматривается – санврач Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы не рассматривается вопрос о платной вакцинации Pfizer. Об этом сообщила главный санитарный врач мегаполиса Карлыгаш Абдижаббарова, передает Zakon.kz.
Во время брифинга главный санврач Алматы рассказала о платной вакцинации препаратом Pfizer.
На самом деле по Pfizer Министерством здравоохранения рассматривался вопрос предоставления его на платной основе. Для этого велись переговоры с поставщиком – изготовителем данной вакцины. Но на сегодня этот вопрос не стоит. В последнем постановлении главного госсанврача РК, а также в нашем постановлении (говорится. – Ред.), что разрешается Pfizer ревакцинировать медицинских работников и лиц старше 60 лет. Вопрос о платной вакцинации Pfizer сейчас не стоит и не рассматривается. Главный санврач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова
Pfizer, как и раньше, могут бесплатно привиться подростки, кормящие и беременные женщины. Ревакцинироваться этим препаратом разрешается медицинским работникам и людям от 60 лет.