Вопрос о платной вакцинации Pfizer не рассматривается – санврач Алматы

Во время брифинга главный санврач Алматы рассказала о платной вакцинации препаратом Pfizer.

На самом деле по Pfizer Министерством здравоохранения рассматривался вопрос предоставления его на платной основе. Для этого велись переговоры с поставщиком – изготовителем данной вакцины. Но на сегодня этот вопрос не стоит. В последнем постановлении главного госсанврача РК, а также в нашем постановлении (говорится. – Ред.), что разрешается Pfizer ревакцинировать медицинских работников и лиц старше 60 лет. Вопрос о платной вакцинации Pfizer сейчас не стоит и не рассматривается. Главный санврач Алматы Карлыгаш Абдижаббарова

Pfizer, как и раньше, могут бесплатно привиться подростки, кормящие и беременные женщины. Ревакцинироваться этим препаратом разрешается медицинским работникам и людям от 60 лет.