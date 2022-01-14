В Казахстане изменились требования для занятия административных государственных должностей

Типовые квалификационные требования включают:

требования по уровню образования; требования по компетенциям, необходимым для эффективного выполнения профессиональной деятельности на конкретной государственной должности; требования по опыту работы.

В Типовых квалификационных требованиях под руководящей должностью понимается структурная штатная единица организации, наделенная полномочиями по организации деятельности подчиненного ему подразделения, коллектива или отдельных сотрудников.

В ведомственных квалификационных требованиях государственного органа могут быть установлены:

требования по компетенциям, не предусмотренным Типовыми квалификационными требованиями, с учетом основных направлений деятельности государственного органа и его структурных подразделений, а также должностных полномочий административных государственных служащих;

к административным государственным должностям категорий А-1 и В-1 – требование по обязательному наличию опыта работы на должностях категорий С-О, C-R, D, D-О, D-R,Е, E-Rи E-G.

Под стажем работы на государственных должностях понимается:

стаж работы на политических государственных должностях;

стаж работы на административных государственных должностях;

стаж службы на должностях правоохранительных или специальных государственных органов;

стаж воинской службы.

Также говорится, что под стажем работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности соответствующей категории, понимается стаж работы в государственных и негосударственных организациях, за исключением стажа работы на государственных должностях.

Приказ вводится в действие с 14 января 2022 года.