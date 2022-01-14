Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
15:21 14.01.2022

В Казахстане изменились требования для занятия административных государственных должностей

требования к госслужащим при назначении Фото: pixabay
Председатель Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции приказом от 30 декабря 2021 года внес изменения в Типовые квалификационные требования к административным государственным должностям корпуса «Б», сообщает Zakon.kz.

Типовые квалификационные требования включают:

  1. требования по уровню образования;

  2. требования по компетенциям, необходимым для эффективного выполнения профессиональной деятельности на конкретной государственной должности;

  3. требования по опыту работы.

В Типовых квалификационных требованиях под руководящей должностью понимается структурная штатная единица организации, наделенная полномочиями по организации деятельности подчиненного ему подразделения, коллектива или отдельных сотрудников.

В ведомственных квалификационных требованиях государственного органа могут быть установлены:

  • требования по компетенциям, не предусмотренным Типовыми квалификационными требованиями, с учетом основных направлений деятельности государственного органа и его структурных подразделений, а также должностных полномочий административных государственных служащих;

  • к административным государственным должностям категорий А-1 и В-1 – требование по обязательному наличию опыта работы на должностях категорий С-О, C-R, D, D-О, D-R,Е, E-Rи E-G.

Под стажем работы на государственных должностях понимается:

  • стаж работы на политических государственных должностях;

  • стаж работы на административных государственных должностях;

  • стаж службы на должностях правоохранительных или специальных государственных органов;

  • стаж воинской службы.

Также говорится, что под стажем работы в областях, соответствующих функциональным направлениям конкретной должности соответствующей категории, понимается стаж работы в государственных и негосударственных организациях, за исключением стажа работы на государственных должностях.

Приказ вводится в действие с 14 января 2022 года.

Лариса Черненко
АДГС РК Казахстан
Самат Абиш остается первым зампредом КНБ
14.01.2022
В Алматы ужесточают карантин
14.01.2022
В Казахстане число заболевших COVID-19 за сутки превысило 10 тысяч
14.01.2022
Еще три области Казахстана перешли в «красную» зону
14.01.2022
Марат Бекетаев назначен советником премьер-министра РК
14.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости